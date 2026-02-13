OrientaMenti | così con i percorsi Indire vengono formati tutor e docenti orientatori

Con il progetto OrientaMenti, i tutor e i docenti orientatori vengono formati attraverso percorsi realizzati dall’Indire, che mira a rafforzare i servizi di orientamento scolastico e universitario.

OrientaMenti è un progetto Finanziato dall’Unione europea – Next Generation Eu nell’ambito della Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Universita?, Investimento 1.4 “ Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alla lotta alla dispersione scolastica”. I contenuti espressi nei percorsi formativi e l’individuazione dei formatori avvengono sotto la esclusiva responsabilità degli enti organizzatori della formazione e dei soggetti attuatori individuati tramite avvisi pubblici.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha confermato uno stanziamento superiore a 265 milioni di euro per i docenti tutor e gli orientatori nell’anno scolastico 20252026, con compensi fino a 5.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha confermato uno stanziamento superiore a 265 milioni di euro per i docenti tutor e orientatori dell'anno scolastico 20252026.

