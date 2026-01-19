Noi Moderati l' onorevole Ilaria Cavo ad Arezzo per la presentazione dei responsabili dei tavoli tematici locali

Il prossimo giovedì 22 gennaio alle ore 18, presso la Casa dell’Energia di Arezzo in via Leone Leoni, si terrà la presentazione ufficiale dei responsabili dei tavoli tematici locali di Noi Moderati. L’evento, promosso dal gruppo di Arezzo, rappresenta un momento di confronto e collaborazione tra le realtà territoriali. La partecipazione è aperta e rivolta a chi desidera conoscere le iniziative e gli obiettivi del movimento sul territorio.

È fissata per giovedì 22 gennaio, alle ore 18, presso la Casa dell’Energia di Arezzo in via Leone Leoni, la presentazione ufficiale dei responsabili dei tavoli tematici locali, appuntamento promosso da Noi Moderati Arezzo. All'evento, aperto alla cittadinanza, parteciperà anche l'onorevole Ilaria.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Giovedì ad Arezzo importante iniziativa di Noi Moderati con l’onorevole Ilaria Cavo

Giovedì 22 gennaio ad Arezzo, alle ore 18, presso la Casa dell’Energia in Via Leone Leoni, si terrà l’evento di Noi Moderati con la presentazione dei responsabili dei tavoli tematici locali. L’incontro vedrà la partecipazione dell’onorevole Ilaria Cavo e rappresenta un’opportunità per approfondire le attività e le iniziative del movimento nella città e nel territorio. Leggi anche: Nominati i responsabili di Noi Moderati per Arezzo, Casentino e Valdarno Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Noi Moderati, l'onorevole Ilaria Cavo ad Arezzo per la presentazione dei responsabili dei tavoli tematici locali - L'appuntamento si terrà giovedì 22 gennaio, alle ore 18, presso la Casa dell’Energia in via Leone Leoni È fissata per giovedì 22 gennaio, alle ore 18, presso la Casa dell’Energia di Arezzo in via Leon ... arezzonotizie.it

Noi Moderati promuove il Comitato per il Sì sulla riforma della giustizia perché crede in una giustizia che funzioni davvero. Una giustizia più equa, più efficiente e più trasparente è una priorità per il Paese e un diritto dei cittadini. La riforma va in questa direzion - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.