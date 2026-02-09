La Commissione Europea vuole ridurre l’impatto della tassa sul carbonio alle frontiere, ma l’industria pesante europea si oppone. Le aziende temono che le modifiche proposte possano indebolire le norme ambientali e favorire le importazioni da Paesi con regole più leggere. Per una volta, le imprese di settore si schierano contro la Commissione, difendendo una legge che punta a tutelare il clima e la competitività europea.

Industria pesante per una volta in difesa di una legge per il clima. Succede, scrive Politico, perché le aziende europee temono le conseguenze negative dei ritocchi proposti dalla Commissione alla normativa che introduce la tassa sul carbonio alle frontiere (Cbam), balzello che colpisce le importazioni in Ue di prodotti ad alta intensità di carbonio da parte di aziende con sedi in Paesi dove la legislazione ambientale è più permissiva. L’esecutivo europeo vorrebbe ora assicurarsi il potere di esentare determinate merci dal meccanismo: a dicembre ha proposto di introdurre una clausola (articolo 27a) che consentirebbe di farlo in caso di “grave danno al mercato interno dell’Unione dovuto a circostanze gravi e impreviste relative all’ impatto sui prezzi delle merci” e “finché tali circostanze non saranno superate”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Commissione Ue vuole indebolire la tassa sul carbonio alle frontiere. E l’industria pesante europea non ci sta

La Commissione europea ha annunciato due nuove strategie per gestire meglio i flussi migratori.

