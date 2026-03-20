Il Consiglio europeo si è concluso senza accordo a causa del veto del premier ungherese Viktor Orban. La presidente della Commissione europea ha dichiarato che l’Unione garantirà un prestito a Kiev, in un modo o nell’altro, nonostante l’opposizione di Budapest. La discussione si è arenata sulla questione del sostegno finanziario all’Ucraina, lasciando irrisolti diversi punti all’interno del Consiglio.

Il presidente Antonio Costa ha duramente condannato l’atteggiamento dell’Ungheria, affermando che “nessuno può ricattare le istituzioni”, mentre il cancelliere tedesco Merz ha parlato di “grave slealtà” con conseguenze future. Giorgia Meloni, smentendo ricostruzioni di sostegno a Budapest, ha invocato flessibilità per risolvere la questione. Ursula Von der Leyen garantisce: “Garantiremo prestito a Kiev, in un modo o nell’altro”. “Una decisione è stata presa a dicembre e c’era una condizione: che tre Paesi non avrebbero partecipato” al prestito da 90 miliardi di euro all’Ucraina. “Quella condizione è stata rispettata. Dobbiamo essere chiari: il prestito resta bloccato perché un leader non rispetta la parola data. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Veto di Orban, Von der Leyen: “Garantiremo prestito a Kiev, in un modo o nell’altro”

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