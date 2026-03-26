Ora via anche Antonio Tajani Altro terremoto nella politica chi prenderebbe il suo posto

Un nuovo terremoto investe il centrodestra con le dimissioni di Antonio Tajani, aprendo un vuoto nei vertici di Forza Italia. La notizia ha generato discussioni sui possibili candidati che potrebbero occupare la sua posizione, mentre si susseguono le valutazioni sugli scenari politici futuri all’interno del partito e del centrodestra in generale.

Un effetto domino che scuote i vertici del centrodestra e apre scenari inediti all’interno di Forza Italia. Dopo le dimissioni improvvise di Andrea Delmastro, Giusy Bartolozzi e Daniela Santanchè, la crisi si allarga e travolge anche uno dei partiti storici della coalizione, dando vita a un vero e proprio terremoto politico. A farne le spese è stato il capogruppo al Senato Maurizio Gasparri, costretto a lasciare l’incarico e sostituito da Stefania Craxi. Un passaggio che segna un cambio importante negli equilibri interni, ma che, secondo diverse indiscrezioni, rappresenterebbe soltanto l’inizio di un riassetto ben più ampio. Infatti, potrebbe essere a rischio anche il futuro di Antonio Tajani. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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