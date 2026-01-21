chi sono la moglie e i figli di antonio tajani brunella orecchio e filippo e flaminia e cosa fanno nella vita

Antonio Tajani, ministro degli Esteri, è sposato con Brunella Orecchio dal 1989. Brunella, con un background nell’insegnamento e nello sport, si dedica principalmente alla famiglia. I loro figli, Filippo e Flaminia, sono cresciuti lontano dai riflettori e si occupano di studi e attività personali. Questa è la storia familiare di Tajani, caratterizzata da un equilibrio tra impegni pubblici e vita privata.

Antonio Tajani, ministro degli esteri, ha sposato la moglie Brunella Orecchio nel 1989. Brunella ha un background molto diverso da quello del marito, essendosi dedicata all'insegnamento e allo sport. Dopo essersi diplomata al Liceo Scientifico Plinio Seniore di Roma, Brunella ha proseguito i suoi studi presso l'ISEF Roma – IUSM Roma, l'Istituto Superiore di Educazione Fisica. La sua passione per lo sport e l'educazione l'ha portata a intraprendere la carriera di insegnante di educazione fisica, una professione che ha esercitato per diversi anni. L'incontro tra Antonio Tajani e Brunella Orecchio è avvenuto in giovane età, grazie a una comitiva di amici comuni.

