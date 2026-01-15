Luigi Gasperin è libero Antonio Tajani | Ora è Caracas è uscito dal carcere nella notte

Luigi Gasperin è stato rilasciato e si trova attualmente presso l'ambasciata italiana a Caracas, secondo quanto annunciato da Antonio Tajani. Nei giorni scorsi era stato ottenuto l'ordine di scarcerazione, consentendo il suo ritorno alla libertà. Questa notizia rappresenta un passo importante nel caso, che ha attirato l'attenzione internazionale e rilievo diplomatico.

