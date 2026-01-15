Luigi Gasperin è libero Antonio Tajani | Ora è Caracas è uscito dal carcere nella notte
Luigi Gasperin è stato rilasciato e si trova attualmente presso l'ambasciata italiana a Caracas, secondo quanto annunciato da Antonio Tajani. Nei giorni scorsi era stato ottenuto l'ordine di scarcerazione, consentendo il suo ritorno alla libertà. Questa notizia rappresenta un passo importante nel caso, che ha attirato l'attenzione internazionale e rilievo diplomatico.
Oggi è una giornata felice per l’Italia. Dopo quelle di Biagio Pilieri e Luigi Gasperin, sono usciti dalle carceri venezuelane altri due nostri connazionali: Alberto Trentini e Mario Burlò. Sarà una meravigliosa festa per la sua famiglia e per la comunità cittadina ch facebook
Dopo Luigi Gasperin e Biagio Pilieri il Venezuela ha liberato Alberto Trentini e Mario Burlò x.com
