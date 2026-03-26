Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo si verifica il cambio dell’ora, con lo spostamento delle lancette in avanti di un’ora. Questa modifica segna il passaggio dall’ora solare a quella legale, un’operazione che si ripete ogni anno e che interessa molte regioni del paese. Il cambio orario si inserisce nel calendario stagionale, influenzando le attività quotidiane e i ritmi di vita delle persone.

Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo le lancette vanno spostate in avanti di un’ora: torna infatti l’ ora legale. Ebbene, non c’è tema che divida come questo: è un vantaggio che si traduce in risparmio energetico e più ore di luce, o una pericolosa sottrazione di preziose ore di sonno? “Ho sempre ritenuto che il ritorno dell’ora legale fosse per tutta la popolazione, ma in particolare per bambini e adolescenti, una giornata ok. Questo perché, con l’allungamento delle ore di luce, si ha un vantaggio non solo a livello di permanenza all’aria aperta ma anche in termini di attività fisica. Due aspetti importanti anche per la socializzazione”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ora legale 2026 tra sonno e salute, il parere dei medici

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