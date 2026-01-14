Ordine dei Medici di Benevento | La salute non aspetta agiamo ora insieme nel Sannio

L’Ordine dei Medici di Benevento sottolinea l’importanza di un intervento tempestivo per affrontare le criticità del sistema sanitario nel Sannio. La carenza di personale, la scarsità di posti letto e il sovraffollamento dei Pronto Soccorso richiedono un’azione condivisa tra istituzioni e professionisti. Solo attraverso un impegno congiunto si può garantire un’assistenza efficace e puntuale ai cittadini, perché la salute non può aspettare.

Comunicato Stampa Allarme sulla crisi del Servizio Sanitario: carenze di personale, posti letto insufficienti e sovraffollamento nei Pronto Soccorso al centro del confronto istituzionale La presenza dell'Ordine dei Medici al tavolo organizzato a Pontelandolfo ha risposto a un mandato istituzionale.

