Risate e malintesi l’operetta al Donizetti inizia con La Vedova Allegra

La stagione di operette 2026 al Teatro Donizetti apre con “La Vedova Allegra”, interpretata dalla Compagnia Corrado Abbati. Uno spettacolo che combina musica e comicità, offrendo al pubblico un’esperienza teatrale autentica e raffinata. L’appuntamento è un’occasione per apprezzare un classico del genere, inaugurando un percorso che proseguirà con altre rappresentazioni di qualità.

Cosa succede quando una tranquilla cena tra amiche si trasforma in un vortice di malintesi e risate Lo scopriremo insieme ! - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.