Risate e malintesi l’operetta al Donizetti inizia con La Vedova Allegra

La stagione di operette 2026 al Teatro Donizetti apre con “La Vedova Allegra”, interpretata dalla Compagnia Corrado Abbati. Uno spettacolo che combina musica e comicità, offrendo al pubblico un’esperienza teatrale autentica e raffinata. L’appuntamento è un’occasione per apprezzare un classico del genere, inaugurando un percorso che proseguirà con altre rappresentazioni di qualità.

A TEATRO. Al via la Stagione di Operette 2026. Al Donizetti La Vedova Allegra con la Compagnia Corrado Abbati. Appuntamento domenica 11 gennaio alle 15.30.

