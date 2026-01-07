Risate e malintesi l’operetta al Donizetti inizia con La Vedova Allegra
La stagione di operette 2026 al Teatro Donizetti apre con “La Vedova Allegra”, interpretata dalla Compagnia Corrado Abbati. Uno spettacolo che combina musica e comicità, offrendo al pubblico un’esperienza teatrale autentica e raffinata. L’appuntamento è un’occasione per apprezzare un classico del genere, inaugurando un percorso che proseguirà con altre rappresentazioni di qualità.
A TEATRO. Al via la Stagione di Operette 2026. Al Donizetti La Vedova Allegra con la Compagnia Corrado Abbati. Appuntamento domenica 11 gennaio alle 15.30. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Appuntamento con il mondo dell’operetta: in scena al Sociale La vedova allegra
Leggi anche: Su il sipario della Stagione di Operette: al Donizetti in scena “La vedova allegra”
Risate e malintesi, l’operetta al Donizetti inizia con La Vedova Allegra - La Stagione di Operette 2026 della Fondazione Teatro Donizetti è alle porte: domenica 11 gennaio alle 15. ecodibergamo.it
Cosa succede quando una tranquilla cena tra amiche si trasforma in un vortice di malintesi e risate Lo scopriremo insieme ! - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.