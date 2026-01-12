La vedova allegra l’iconica operetta diverte il Donizetti
“La vedova allegra” di Donizetti torna a Bergamo, offrendo un’interpretazione fedele e raffinata dell’operetta. Con brani noti, un’interpretazione accurata e un’atmosfera autentica, lo spettacolo si propone di valorizzare le qualità teatrali e musicali di un classico che continua a coinvolgere il pubblico. Un’occasione per apprezzare un’opera che unisce simpatia, talento e tradizione in un contesto culturale di qualità.
Bergamo. Brani iconici, simpatia e senso teatrale: caratteristiche importanti, per un buon successo a teatro. Elementi che hanno caratterizzato anche “ La vedova allegra ” (produzione InScena), proposta domenica 11 gennaio al Teatro Donizetti, che ha aperto la stagione di Operette 2026 della Fondazione. Protagonista è stata la Compagnia di Corrado Abbati che, ancora una volta, si è contraddistinta per energia, capacità artistiche e senso di coinvolgimento del pubblico. In scena, l’operetta di Franz Lehár, su libretto di Victor Léon e Leo Stein, ad affrontare le eterne (e quindi sempre attuali) tematiche legate a potere, denaro, amore e gelosia. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
