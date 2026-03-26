Durante la riunione di oggi, la Giunta comunale di Brindisi ha approvato sei provvedimenti riguardanti opere di urbanizzazione e interventi di sicurezza nelle scuole. Le decisioni sono state prese dopo le delibere dei Settori lavori pubblici, programmazione economica e civica avvocatura. Quattro delle delibere riguardano lavori pubblici, mentre le altre due coinvolgono rispettivamente programmazione economica e civica avvocatura.

Approvato progetto esecutivo da 5 milioni di euro per interventi in contrada Torre Rossa. Alcuni edifici scolastici candidati a un bando per adeguamento a norme antincendio La Giunta comunale di Brindisi, nella riunione di oggi, 26 marzo 2026, ha approvato sei provvedimenti istruiti dai Settori: lavori pubblici (4), programmazione economica e sviluppo (1), civica avvocatura (1). La Giunta comunale, ancora, per un importo complessivo di 1,070 milioni di euro, ha candidato sull’avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, sei progetti di intervento di adeguamento alle norme antincendio riguardanti rispettivamente la Scuola secondaria di primo grado “Giulio Cesare” in via Tirolo, la Scuola primaria e dell’infanzia “S. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Opere di urbanizzazione e messa in sicurezza delle scuole: le decisioni della giunta

Articoli correlati

Opere pubbliche e rigenerazione del rione Sant'Elia: le decisioni della giuntaBRINDISI - La Giunta comunale di Brindisi, nella riunione di oggi, 29 gennaio 2026, ha approvato dieci provvedimenti istruiti dai Settori: Lavori...

Riposto, completate le opere di urbanizzazione della frazione ArchiSono state consegnate questa mattina le opere di urbanizzazione in una zona residenziale della frazione ripostese di Archi, interventi attesi da...

Contenuti utili per approfondire Opere di urbanizzazione e messa in...

Temi più discussi: Partecipazione, alla SMSBiblio l’assemblea dei quartieri Don Bosco-Pratale e Pisanova-Cisanello; Terraglio Nord, adottata la variante per nuove aree verdi; Risorse per le opere di urbanizzazione nelle frazioni di Casteltrione e Preta ad Amatrice; Cambio di destinazione d'uso 2026: quando è consentito, costi, permessi.

Risorse per le opere di urbanizzazione nelle frazioni di Casteltrione e Preta ad AmatriceSono state assegnate ulteriori risorse per l’intervento di rifacimento e adeguamento delle opere di urbanizzazione nelle frazioni di Casteltrione e Preta, nel Comune di Amatrice. Il provvedimento auto ... rietinvetrina.it

Monte Carru, il Comune acquisisce le opere di urbanizzazione e agevola 130 famiglieIl Comune di Alghero acquisisce la proprietà delle aree e gli impianti afferenti alle opere di urbanizzazione primaria del piano di lottizzazione di Monte Carru. Ieri il Consiglio comunale ha ... unionesarda.it

Il percorso riunisce le opere di dodici artiste - italiane e internazionali - che, attraverso linguaggi e generazioni diverse, mettono in dialogo storie, esperienze e prospettive culturali differenti. x.com