Opere pubbliche e rigenerazione del rione Sant' Elia | le decisioni della giunta

La Giunta comunale di Brindisi ha approvato dieci provvedimenti per le opere pubbliche e la rigenerazione del rione Sant’Elia. Oggi, durante la riunione, sono stati approvati interventi nei settori Lavori pubblici, Ragioneria, Civica Avvocatura, Ambiente, Risorse umane e Gabinetto del Sindaco. Le decisioni puntano a dare un impulso concreto al quartiere, con lavori già in cantiere e nuovi progetti in fase di definizione.

BRINDISI - La Giunta comunale di Brindisi, nella riunione di oggi, 29 gennaio 2026, ha approvato dieci provvedimenti istruiti dai Settori: Lavori pubblici (3), Ragioneria (2), Civica Avvocatura (2), Ambiente, Risorse Umane e Gabinetto del Sindaco.In considerazione della statuizione che le risorse.

