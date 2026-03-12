Riposto completate le opere di urbanizzazione della frazione Archi

Questa mattina sono state consegnate le opere di urbanizzazione nella frazione di Archi, a Riposto. Si tratta di interventi che erano stati programmati da più di tredici anni e che ora sono stati completati dall’Amministrazione comunale. La consegna segna la conclusione di un processo lungo che interessa una zona residenziale della frazione.

Sono state consegnate questa mattina le opere di urbanizzazione in una zona residenziale della frazione ripostese di Archi, interventi attesi da oltre tredici anni e finalmente portati a termine dall'Amministrazione comunale. L'intervento ha consentito di riqualificare completamente l'area, che per anni era rimasta priva delle necessarie opere di urbanizzazione. In particolare sono stati realizzati i lavori per il corretto smaltimento delle acque piovane, con la sistemazione delle canalette e dei pozzetti di raccolta collegati alla condotta che convoglia le acque verso il torrente Archi, eliminando così i frequenti problemi di ristagno.