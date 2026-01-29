Traffico illecito di rifiuti | vasta operazione dei Carabinieri del Noe

Dalle prime ore del mattino, i Carabinieri del Noe stanno eseguendo un’ampia operazione a Napoli. L’obiettivo è smantellare un’organizzazione che si occupava di smaltire illegalmente rifiuti speciali. La procura di Salerno coordina le indagini, che stanno portando alla luce un traffico illecito molto attivo nella zona. Gli agenti stanno perquisendo diversi siti e hanno già sequestrato materiali sospetti. La situazione è sotto controllo, ma l’indagine prosegue per capire l’entità del traffico e i responsabili.

È in corso dalle prime ore della mattina una vasta operazione dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di Napoli, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, contro una organizzazione criminale dedita allo smaltimento illecito di rifiuti speciali.

