Traffico illecito di rifiuti | PolieCo plaude all’operazione della DDA di Salerno

Il consorzio Polieco ha espresso grande soddisfazione per l’operazione portata a termine dalla Dda di Salerno contro il traffico illecito di rifiuti. Le forze investigative hanno smantellato un giro di rifiuti illegali, mettendo in luce quanto sia importante il lavoro di controllo e repressione. Polieco si unisce alla richiesta di maggiore attenzione per tutelare l’ambiente e rispettare le leggi.

Il consorzio nazionale dei rifiuti dei beni in polietilene Polieco esprime pieno apprezzamento per l’operazione condotta dalla Dda di Salerno, con il supporto delle forze investigative impegnate nel contrasto al traffico illecito dei rifiuti. “Un forte plauso va alla magistratura e alle forze.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su Polieco Salerno

I Carabinieri del NOE di Salerno hanno messo in atto una vasta operazione contro il traffico illecito di rifiuti.

Dalle prime ore del mattino, i Carabinieri del Noe stanno eseguendo un’ampia operazione a Napoli.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Polieco Salerno

