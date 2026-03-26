Operazione della Polizia | arrestato imprenditore ritenuto vicino al clan Montescuro

Nella mattinata di oggi, le forze dell'ordine hanno eseguito un decreto di sequestro di prevenzione emesso dal Tribunale di Napoli, finalizzato alla confisca di beni. L’intervento riguarda un imprenditore ritenuto vicino a un noto clan criminale. L’operazione si è conclusa con l’arresto dell’uomo, che è stato portato in questura per le procedure di rito.

Tempo di lettura: 3 minuti Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un decreto di sequestro di prevenzione finalizzato alla confisca di beni, emesso dal Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione nei confronti di un imprenditore (cl. 1965), soggetto connotato da elevata pericolosità sociale poiché indiziato di appartenenza a contesti di criminalità organizzata nell’ambito del territorio di Napoli, in particolare nei quartieri cittadini di Sant’Erasmo e San Giovanni a Teduccio, con interessi economico-criminali consolidati anche sull’importante arteria di via Nuova Marina nonché nella nevralgica area del Porto di Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Operazione della Polizia: arrestato imprenditore ritenuto vicino al clan Montescuro Articoli correlati Perugia, maxi confisca a un imprenditore: "Vicino al clan dei Casalesi"Partecipazione, immobili e conti correnti di 9 società con sedi nelle provincie di Milano, Verona, Massa Carrara, Pistoia, Forlì e Pordenone nonché... Imprenditore "vicino al clan dei Casalesi", maxi confisca da 5 milioni di euroLa Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e la guardia di finanza hanno eseguito un provvedimento di sequestro e contestuale confisca, disposto dal... Aggiornamenti e notizie su Operazione della Polizia Temi più discussi: Ragusa: 10 arresti per traffico di droga; Vignola, maxi operazione della polizia: Sventato l'assalto a un portavalori, 14 rapinatori arrestati e un agente ferito da un proiettile; Commando pronto ad una rapina, scatta il blitz della Polizia. Sparatoria, 14 fermi e un poliziotto ferito; Operazione antidroga della Polizia: arrestato un trentenne della cintura di Aosta. Operazione antidroga della Polizia: arrestato un trentenne della cintura di AostaIl 34enne, ora ai domiciliari, è stato arrestato dopo un'intensa attività di appostamenti e controlli incrociati. Visibilmente alterato alla vista delle forze di polizia, ha sostenuto che la droga ... rainews.it Ragusa: operazione Drug parking, 10 arrestiPolizia di Stato di Ragusa ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di 10 soggetti ... ilmetropolitano.it Operazione della polizia dopo la denuncia dei genitori della bambina: sequestrato materiale pedopornografico e disposti i domiciliari - facebook.com facebook Operazione della Polizia di Stato x.com