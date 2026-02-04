Perugia maxi confisca a un imprenditore | Vicino al clan dei Casalesi

La polizia di Perugia ha eseguito una vasta confisca nei confronti di un imprenditore sospettato di legami con il clan dei Casalesi. Sono stati sequestrati immobili, conti correnti e partecipazioni in nove società distribuite tra Milano, Verona, Massa Carrara, Pistoia, Forlì e Pordenone. Tra i beni confiscati anche un fabbricato in costruzione a Messina, destinato ad abitazioni private. L’operazione si inserisce in un’indagine più ampia contro il riciclaggio e l’infiltrazione della criminalità organizz

Partecipazione, immobili e conti correnti di 9 società con sedi nelle provincie di Milano, Verona, Massa Carrara, Pistoia, Forlì e Pordenone nonché un fabbricato in corso di costruzione e destinato ad abitazioni private in provincia di Messina. Totale: circa cinque milioni di euro.

