Precipita da un ponteggio nel centro storico di Modena | muore sul colpo un operaio

Da fanpage.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un operaio di circa 60 anni è morto sul colpo dopo essere caduto da un ponteggio nel centro storico di Modena, mentre lavorava nel cantiere per la ristrutturazione dell’ex Banca d’Italia. L’incidente si è verificato durante le operazioni di lavoro nell’area interessata dai lavori di restauro, senza che siano ancora chiare le cause della caduta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Un operaio di circa 60 anni è caduto da un ponteggio del cantiere per la ristrutturazione dell'edificio dell'ex Banca d'Italia a Modena. Inutili i soccorsi dei medici. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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