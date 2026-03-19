Precipita da un ponteggio nel centro storico di Modena | muore sul colpo un operaio

Un operaio di circa 60 anni è morto sul colpo dopo essere caduto da un ponteggio nel centro storico di Modena, mentre lavorava nel cantiere per la ristrutturazione dell’ex Banca d’Italia. L’incidente si è verificato durante le operazioni di lavoro nell’area interessata dai lavori di restauro, senza che siano ancora chiare le cause della caduta. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine.

Un operaio di circa 60 anni è caduto da un ponteggio del cantiere per la ristrutturazione dell'edificio dell'ex Banca d'Italia a Modena. Inutili i soccorsi dei medici. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Precipita da un ponteggio per 10 metri e muore sul colpo: era padre di 2 figliCatalin Moise Robu abitava a Ghisalba, estremo oriente della provincia bergamasca, a una manciata di chilometri dai confini bresciani: è lui la... Incidente sul lavoro, operaio precipita da un ponteggio: trasportato d’urgenza in ospedaleIl fatto è avvenuto a Licata durante attività edilizie con la presenza di più imprese. Tutto quello che riguarda Precipita da un ponteggio nel centro... Temi più discussi: Operaio precipita da un ponteggio, volo di 5 metri finito in uno spazio angusto del cantiere: è grave. Per liberarlo sono intervenuti i...; Incidente sul lavoro, operaio precipita da un ponteggio: trasportato d’urgenza in ospedale; Opera­io precipita da un ponteggio a Ispra: trasportato in elisoccorso a Varese; Operaio precipita da ponteggio nell'Agrigentino, ricoverato in ospedale. Paura in Calabria: operaio di 46 anni precipita da un ponteggio?L'uomo è stato soccorso dall'elicottero del 118 e trasferito d'urgenza in ospedale. Nonostante il violento impatto, non sarebbe in p ... zoom24.it Verbicaro, cade da un ponteggio mentre lavora: ferito un operaio di 46 anniTrasferito in elisoccorso all’ospedale di Cosenza, ha riportato traumi ma non sarebbe in pericolo di vita ... msn.com RTL 102.5. . Una persona è deceduta a seguito dell'incidente avvenuto nella stazione sciistica svizzera di Engelberg, in cui è precipitata una cabina di un'ovovia a causa del forte vento. Lo ha riferito la Polizia cantonale del Nidvaldo, citata da Rsi, la radio tel - facebook.com facebook Operaio precipita da ponteggio nell'Agrigentino, ricoverato in ospedale. Fillea Cgil, 'tragedia sfiorata, non sarebbe in pericolo di vita' #ANSA x.com