Operaio precipita da un ponteggio di un cantiere a Manerba del Garda | è gravissimo

Un operaio è caduto da un ponteggio in un cantiere di via Posteghe 2, a Manerba del Garda. L'incidente si è verificato questa mattina e ha causato traumi gravi, tra cui un trauma cranico e una frattura al bacino. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che lo hanno trasferito in ospedale con un'ambulanza. La dinamica precisa dell'accaduto è attualmente in fase di accertamento.

L'incidente è avvenuto in un cantiere di via Posteghe 2, a Manerba del Garda (Brescia). L'operaio ha riportato un trauma cranico e una grave frattura al bacino. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Operaio precipita da un ponteggio di un cantiere del Bresciano: gravissimo in ospedaleL'incidente è avvenuto in un cantiere di via Posteghe 2, a Manerba del Garda (Brescia). Precipita da un ponteggio nel centro storico di Modena: muore sul colpo un operaioUn operaio di circa 60 anni è caduto da un ponteggio del cantiere per la ristrutturazione dell'edificio dell'ex Banca d'Italia a Modena. Tutti gli aggiornamenti su Operaio precipita da un ponteggio di un... Operaio precipita da un ponteggio di un cantiere del Bresciano: gravissimo in ospedaleGravissimo incidente sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 26 marzo, poco dopo le 13.30. Secondo quanto si apprende dalle primissime informazioni diffuse, un operaio di 46 anni circa sarebb ... fanpage.it Precipita da 4 metri e batte la testa: portato in codice rosso al CivileInfortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 26 marzo, in un cantiere edile a Manerba del Garda. Secondo le prime informazioni, un operaio è caduto da un ponteggio, precipitando da un’a ... bresciatoday.it