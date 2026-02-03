Maiori sul Corso Reginna prende forma Maiori Walk’in Art

Sul Corso Reginna di Maiori nasce “Maiori Walk’in Art”, un progetto che trasforma lo spazio urbano in un museo a cielo aperto. L’obiettivo è unire arredo urbano e memoria collettiva, per mostrare la storia della città attraverso installazioni e opere d’arte. La strada diventa così un luogo vivo, dove residenti e visitatori possono scoprire la storia di Maiori camminando tra le opere e i ricordi della comunità.

Arredo urbano e memoria collettiva per raccontare la storia della città. Maiori affida al proprio Corso una nuova funzione: raccontarsi. Con l'installazione delle prime panchine artistiche stamattina lungo il Corso Reginna prende vita Maiori Walk'in Art, un intervento che intreccia arredo urbano e memoria collettiva, inserendosi nel tessuto della vita quotidiana della città. Nei prossimi giorni seguirà la collocazione dei vasi che con la loro presenza racconteranno la storia di Maiori: dal ritrovamento nelle reti dei pescatori della statua della patrona Santa Maria a Mare, all'operazione Avalanche che qui vide lo sbarco, i saraceni e le torri costiere, la Madonna dell'Avvocata e anche volti cari al cuore di chi ha sempre vissuto il corso Reginna come Tonino 'o Micione, e molte altre storie ancora.

