Indagine aperta a Genova sul crollo sulla Aurelia | sospetti di negligenza da parte della struttura pubblica

La Procura di Genova ha aperto un’indagine sulla rottura di un tratto della strada statale Aurelia. Si cerca di capire se ci siano responsabilità legate a eventuali negligenze da parte della struttura pubblica. Per ora, nessuna ipotesi è esclusa, e gli inquirenti stanno ascoltando testimoni e verificando le condizioni della zona.

Un'indagine penale è stata avviata dalla Procura di Genova dopo il crollo di un tratto della strada statale Aurelia, avvenuto in una zona montuosa della provincia. L'incidente, che ha coinvolto una frana improvvisa, ha provocato danni a infrastrutture e messo in pericolo la sicurezza di chi transitava sulla strada principale che collega la Liguria al resto del Paese. L'ipotesi al centro dell'inchiesta è quella di frana colposa, che implica la responsabilità di un'azione o omissione da parte di un ente pubblico o di un funzionario incaricato della manutenzione e della sorveglianza della strada. L'attenzione si concentra sulle procedure di controllo e sulle decisioni prese negli anni precedenti, in particolare riguardo alla valutazione del rischio idrogeologico nella zona interessata.

