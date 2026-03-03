Open Day Psoriasi all’Ospedale Landolfi | visite gratuite l’11 marzo

L’11 marzo all’Ospedale Landolfi si terrà un open day dedicato alla psoriasi, con visite gratuite aperte al pubblico. La giornata prevede screening e consulti per le persone affette da questa condizione infiammatoria cronica della pelle, che può influenzare anche articolazioni e metabolismo. L’evento mira a offrire un’opportunità di approfondimento e supporto a chi convive con questa patologia.

La psoriasi è una patologia infiammatoria cronica che interessa la pelle, ma può avere un coinvolgimento sistemico, con possibili ripercussioni articolari e metaboliche. Le manifestazioni cutanee, spesso visibili, possono incidere significativamente sulla qualità della vita, rendendo fondamentale una diagnosi tempestiva e un corretto inquadramento specialistico. Mercoledì 11 marzo, dalle ore 15:00 alle ore 19:00, presso la piastra ambulatoriale del plesso ospedaliero Landolfi di Solofra, i dermatologi dell'Unità operativa di Dermatologia e Dermochirurgia saranno a disposizione della popolazione per consulenze dedicate alla psoriasi. Un pomeriggio non solo per ricevere una visita gratuita, ma anche per informarsi meglio e per avere chiarimenti sulla malattia.