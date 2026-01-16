Ripartono all' ospedale della Donna e del Bambino gli open day per i futuri genitori

Ripartono gli open day all'Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento. Gli incontri, dedicati ai futuri genitori, offrono l’opportunità di conoscere i servizi e il personale specializzato del reparto di Ostetricia. Il primo appuntamento del 2026 è previsto per sabato 17 gennaio, proseguendo così l’iniziativa avviata negli anni precedenti, che ha riscosso grande interesse tra le famiglie in attesa.

Anche quest’anno tornano gli open day in Ostetricia, che nel 2025 sono stati sempre molto affollati. Il primo appuntamento 2026 è per sabato 17 gennaio all’ospedale della Donna e del Bambino a Borgo Trento. Come sempre l’accesso è libero, senza impegnativa né prenotazione. I futuri genitori possono accedere liberamente nell’orario più comodo dalle 9 alle 12. Gli incontri si terranno al padiglione 29 dell’ospedale della Donna e del Bambino nell’aula incontri del primo piano. Le ostetriche saranno disponibili a rispondere a qualsiasi dubbio e curiosità sulla gravidanza e il parto. Sarà inoltre possibile visitare gli spazi di preparazione al parto in Ostetricia dedicati ai papà e alle mamme, oltre che alla sala parto. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Leggi anche: Accademia Navale, futuri allievi alla scoperta della Marina: open day per gli aspiranti ufficiali

Leggi anche: I primi mille giorni di vita del bambino: incontro informativo per genitori e futuri genitori

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Tornano gli open day in Ostetricia, primo appuntamento a Borgo Trento; Ospedale di Campostaggia, ripartono gli incontri sull’allattamento.

Ripartono gli incontri sull’allattamento Primo appuntamento lunedì 12 gennaio alle 9 Anche nel 2026 le infermiere della Neonatologia dell’ospedale di Campostaggia sono a disposizione di mamme e famiglie per gli incontri tematici su allattamento e cure facebook