Il commissario tecnico della nazionale nordirlandese ha dichiarato che la squadra avversaria, l’Italia, non può più contare su Totti e Del Piero. Ha aggiunto che la pressione è tutta sulle spalle degli azzurri, sottolineando la fiducia della sua squadra in vista della semifinale playoff. La partita si giocherà nelle prossime settimane, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo.

Il peso delle aspettative. E la paura. Quella che non sembra avere Michael O'Neill, il ct dell'Irlanda del Nord che sfiderà l'Italia nella semifinale playoff: "È una partita secca, siamo qui, possiamo andare avanti, i miei ragazzi non devono sapere nient'altro. Non abbiamo paura, possiamo approfittare di questa occasione", ha detto O'Neill in conferenza. "Abbiamo tutto da guadagnare, la pressione che deve sopportare l'Italia è ben diversa da quella che c'è sull'Irlanda del Nord" (qui il nostro focus sull'Irlanda del Nord). Già, gli azzurri. Favoriti sulla carta, ma senza più quei nomi che qualche hanno fa potevano incutere timore agli avversari già alla lettura delle formazioni: "Non credo ci sia un singolo che ci faccia paura - ha detto O'Neill -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Irlanda del Nord, il ct O'Neill: "Noi senza paura, l'Italia non ha più Totti e Del Piero"

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