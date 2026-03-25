Irlanda del Nord il ct O’Neill | Non ci sono più i Totti o i Del Piero quindi direi che la forza dell’Italia è il gruppo

Il commissario tecnico dell’Irlanda del Nord ha commentato la situazione del calcio italiano, affermando che non ci sono più giocatori di rilievo come Totti o Del Piero. Ha inoltre sottolineato che la vera forza della nazionale italiana risiede nel gruppo, senza fare riferimenti a singoli atleti. La dichiarazione è stata rilasciata durante una conferenza stampa dedicata alla preparazione delle imminenti partite.

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