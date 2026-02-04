Nevicata sull’Appennino quasi mezzo metro all’Abetone e sull’Amiata Sale il livello dei fiumi

Questa mattina sull’Appennino si è abbattuta una forte nevicata. All’Abetone sono caduti quasi 42 centimetri di neve, creando un paesaggio bianco e invernale. La neve ha coperto anche l’Amiata, dove sono arrivati circa 50 centimetri. Le autorità hanno già segnalato un aumento del livello dei fiumi nella zona, mentre i tecnici monitorano la situazione. La popolazione si prepara a gestire eventuali disagi, soprattutto nelle strade di montagna.

Abetone (Pistoia), 4 febbraio 2026 – E’ festa all’ Abetone dove una intensa nevicata ha portato 42 centimetri di manto bianco, come si vede nel video pubblicato sui social da Lorenzo Petrucci. Ma nevica anche sugli altri rilievi della Toscana sopra i 1.000 metri: registrati 40 centimetri a Foce a Giovo, il valico appenninico più alto dell'Appennino Tosco-Emiliano, 47 centimetri sulla vetta dell’ Amiata. Nevicata all'Abetone, caduti oltre 42 centimetri “Prestiamo sempre prudenza alla guida – ammonisce il presidente della Regione, Eugenio Giani nel diffondere i dati – e ricordiamoci dell’obbligo delle dotazioni invernali per i veicoli”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nevicata sull’Appennino, quasi mezzo metro all’Abetone e sull’Amiata. Sale il livello dei fiumi Approfondimenti su Abetone Nevicata Mezzo metro di neve sull’Amiata, ma non si scia: la rabbia degli operatori Gli operatori della zona sono arrabbiati. Neve in Toscana: fiocchi all’Abetone, in Val di Luce, Garfagnana e sull’Amiata La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Abetone Nevicata Argomenti discussi: Copiosa nevicata a Cortina, le immagini dal centro cittadino; Oggi allerta gialla in 5 regioni: Calabria, Sardegna, Sicilia, Toscana e Veneto - Lunedì Tajani in Calabria, Sicilia e Sardegna; Meteo, le previsioni di mercoledì 4 febbraio 2026; Maltempo nel Comasco, auto bloccata dalla neve sui tornanti. Nevica sull’Appennino umbro-marchigiano, i vigili del fuoco intervengono per liberare la strada dagli alberi cadutiTel Aviv, 5 gen. (Adnkronos) - Le Idf attaccheranno presto le infrastrutture di Hamas nel sud del Libano. Lo ha annunciato il portavoce arabo delle Idf, il tenente colonnello Avichay Adraee. ilfattoquotidiano.it Neve sull'Appennino riminese, cameracar sotto i fiocchi a PennabilliCamera car sotto la nevicata sulla strada nella zona di Pennabilli, sull'Appennino riminese Camera car sotto la nevicata sulla strada nella zona di Pennabilli, sull'Appennino riminese ... ilrestodelcarlino.it NEVICATA DI PESO SULLE ALPI Tra stasera e domattina è attesa la più importante nevicata dall’inizio della stagione, proprio alla vigilia delle Olimpiadi Accumuli rilevanti Dolomiti friulane: fino a 80 cm Dolomiti venete: 40–60 cm Tre - facebook.com facebook Che tempo farà nelle prossime 24-36 ore Maltempo in arrivo al Sud Italia e freddo moderato sulle zone orientali della Penisola. Nella serata di oggi rovesci sparsi in Toscana, Umbria e Alto Lazio. Piogge deboli-moderate su zone interne del Lazio e Marche s x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.