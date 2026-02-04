Nevicata sull’Appennino quasi mezzo metro all’Abetone e sull’Amiata Sale il livello dei fiumi in Toscana

Abetone (Pistoia), 4 febbraio 2026 – E' festa all' Abetone dove una intensa nevicata ha portato 42 centimetri di manto bianco, come si vede nel video pubblicato sui social da Lorenzo Petrucci. Ma nevica anche sugli altri rilievi della Toscana sopra i 1.000 metri: registrati 40 centimetri a Foce a Giovo, il valico appenninico più alto dell'Appennino Tosco-Emiliano, 47 centimetri sulla vetta dell' Amiata. Nevicata all'Abetone, caduti oltre 42 centimetri "Prestiamo sempre prudenza alla guida – ammonisce il presidente della Regione, Eugenio Giani nel diffondere i dati – e ricordiamoci dell'obbligo delle dotazioni invernali per i veicoli".

