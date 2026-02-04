Nevicata sull’Appennino quasi mezzo metro all’Abetone e sull’Amiata Sale il livello dei fiumi in Toscana

Una forte nevicata sta imbiancando l’Appennino toscano. All’Abetone sono caduti quasi 42 centimetri di neve, creando un manto bianco che si vede bene nel video diffuso sui social da Lorenzo Petrucci. La neve sta continuando a cadere e le strade sono chiuse in alcune zone. Intanto, i livelli dei fiumi in Toscana sono saliti, preoccupando le autorità.

Abetone (Pistoia), 4 febbraio 2026 – E’ festa all’ Abetone dove una intensa nevicata ha portato 42 centimetri di manto bianco, come si vede nel video pubblicato sui social da Lorenzo Petrucci. Ma nevica anche sugli altri rilievi della Toscana sopra i 1.000 metri: registrati 40 centimetri a Foce a Giovo, il valico appenninico più alto dell'Appennino Tosco-Emiliano, 47 centimetri sulla vetta dell’ Amiata. Nevicata all'Abetone, caduti oltre 42 centimetri “Prestiamo sempre prudenza alla guida – ammonisce il presidente della Regione, Eugenio Giani nel diffondere i dati – e ricordiamoci dell’obbligo delle dotazioni invernali per i veicoli”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

