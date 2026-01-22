Strangola la madre con un foulard chiesto l'ergastolo per Mauro Pedrotti | Ha premeditato l'omicidio

La procura di Brescia ha chiesto l’ergastolo per Mauro Pedrotti, accusato di aver ucciso la madre Santina Delai a Puegnago del Garda. L’episodio, avvenuto il 7 febbraio 2024, vede il 59enne accusato di aver strangolato la madre con un foulard, con elementi che secondo la pubblica accusa indicano una premeditazione. La vicenda è al centro di un procedimento giudiziario volto a chiarire le responsabilità dell’accusato.

