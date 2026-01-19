Giudice di Pace conteso da Aversa ribadiscono | Qui nuova sede e cittadella giudiziaria Ormai è deciso

Aversa ribadisce la volontà di ospitare la nuova sede e la cittadella giudiziaria del Giudice di Pace, ormai decisa. La disputa tra Aversa e l’area di Giugliano si è intensificata dopo la chiusura della sede di Marano, con l’amministrazione locale che si impegna a garantire un’ulteriore presenza giudiziaria nella cittadina, già sede del tribunale di Napoli Nord.

Un Giudice di Pace conteso tra l'area giuglianese ed Aversa. Dopo la chiusura della sede di Marano, l'amministrazione comunale normanna si è subito mossa per portare gli uffici giudiziari nella cittadina che già ospita il tribunale di Napoli nord. Un accordo che sarebbe stato trovato nel corso di una riunione in prefettura a Caserta. I sindaci dell'area giuglianese hanno però offerto una sede a Giugliano: subito pronto l'attuale edifico dei Servizi Sociali nei pressi di piazza Gramsci ed in prospettiva il bene confiscato dell'ex Parco Rea lungo la circumvallazione esterna. Il documento inviato a Roma è stato firmato dai primi cittadini di Giugliano, Qualiano, Villaricca, Mugnano e Calvizzano.

