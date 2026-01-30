Omicidio Vassallo nuovo rinvio | l' udienza preliminare slitta al 27 marzo

L'udienza preliminare per il caso dell'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica ucciso nel 2010, è stata nuovamente rimandata. La nuova data è fissata per il 27 marzo, dopo che le difese degli imputati hanno sollevato questioni procedurali e strategiche. La decisione arriva a pochi mesi dall'inizio del processo, che ancora deve fare luce sui motivi e i responsabili dell'assassinio.

Un cambio di avvocato e l'attesa per i documenti della Cassazione fermano il procedimento per il delitto del sindaco di Pollica Nuovo rinvio per il processo per l'omicidio di Angelo Vassallo. L'udienza preliminare a carico dei presunti responsabili dell'assassinio del sindaco di Pollica, avvenuto nel 2010, è stata rinviata al prossimo 27 marzo per questioni procedurali e strategiche sollevate dalle difese degli imputati. Il rinvio è stato determinato in prima istanza da una variazione nel collegio difensivo di Lazzaro Cioffi. Il co-imputato ha nominato un nuovo legale nella giornata di ieri; una scelta che, ai sensi del codice di procedura penale, ha fatto scattare il diritto ai "termini a difesa".

