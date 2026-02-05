Sanità obesità e approccio multidisciplinare al centro di un seminario a Cefalù

Sabato 7 febbraio a Cefalù si tiene un seminario dedicato all’obesità, definita come una malattia cronica. L’incontro si svolge nell’aula San Raffaele della Fondazione Giglio, in occasione della Giornata mondiale del malato. Partecipano medici e specialisti che parleranno di come affrontare questa condizione con un approccio multidisciplinare, coinvolgendo diversi settori della sanità. La giornata mira a sensibilizzare e a condividere strategie pratiche per migliorare la qualità di vita di chi soffre di obesità.

“Obesità malattia cronica” è il tema al centro dell’incontro che si terrà sabato 7 febbraio, alle ore 9, nell’aula San Raffaele della Fondazione Giglio di Cefalù, in occasione della Giornata mondiale del malato. I lavori saranno aperti dai saluti del presidente del Giglio, Victor Di Maria, del direttore generale Giovanni Albano, del presidente dell’Ordine dei Medici di Palermo, Toti Amato, del presidente regionale dei medici cattolici, Raffaele Pomo, dal responsabile scientifico del seminario e del servizio pastorale salute Rita Zafonte e dal presidente dell’associazione medici madoniti, Giuseppe Intrivici.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Al Policlinico prende avvio il progetto Shield, una piattaforma digitale dedicata alla lotta contro l'obesità.

Obesità e Linee Guida Globali OMS: Perché i Farmaci GLP-1 Sono FondamentaliL'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha rilasciato nuove linee guida per la gestione dell'obesità, raccomandando l'uso dei farmaci GLP-1 in combinazione con interventi comportamentali efficaci ... tuobenessere.it

Strategia cardiometabolica in Abruzzo: focus su obesità e diabeteSi è svolto questa mattina, nella Sala Ipogea del Consiglio regionale dell’Abruzzo, l’incontro Verso una strategia cardiometabolica ... laquilablog.it

Di fronte al sovrappeso infantile e all'obesità in aumento in tutto il mondo, l'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha pubblicato una guida all'alimentazione sana a scuola per aiutare i bambini a sviluppare abitudini alimentari sane per tutta la vita. #ANS facebook

L'obesità infantile ha raggiunto nel 2025 una soglia critica senza precedenti. Un bambino su dieci in età scolare soffre di problemi legati al peso eccessivo, secondo i dati diffusi dall'Organizzazione mondiale della sanità. x.com