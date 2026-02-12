La Guardia di Finanza di Napoli ha scoperto un traffico di farmaci pericolosi nascosto tra i vicoli di Soccavo. Durante l’operazione, i finanzieri hanno sequestrato un grosso carico di prodotti che potrebbero mettere a rischio la salute dei clienti nei centri estetici non autorizzati. Si tratta di un maxi sequestro che ha portato alla luce un giro di merce pericolosa diffuso in tutta la città.

Un’operazione della Guardia di Finanza a Napoli ha fatto emergere un traffico di farmaci pericolosi, nascosto tra i vicoli del quartiere Soccavo, pronto a raggiungere centri estetici non autorizzati. Dietro l’apparente routine quotidiana di un garage multipiano, si celava un deposito clandestino che avrebbe potuto trasformare trattamenti estetici in un rischio concreto per la salute dei cittadini. Il blitz ha scoperto un ingente quantitativo di medicinali illeciti, svelando una rete che aggira leggi e controlli, con guadagni stimati in centinaia di migliaia di euro. Farmaci illegali: la scoperta a Soccavo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Maxi sequestro in Italia, shock nei centri estetici: prodotti a grave rischio

Approfondimenti su Guardia Finanza

A Napoli i carabinieri hanno sequestrato un ingente quantitativo di farmaci destinati ai centri estetici non autorizzati.

Durante un controllo a Catania, i Carabinieri hanno sequestrato un ingente quantitativo di botti illegali, arrestando due uomini.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Guardia Finanza

