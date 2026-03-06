Cinema rassegna con storie di donne all’UCI Cinemas per l’8 marzo

In occasione dell’8 marzo, UCI Cinemas organizza una rassegna speciale con tre film: “Barbie”, “C’è ancora domani” e “Anna”. La selezione si concentra su storie di donne, identità e libertà, con proiezioni programmate nelle sale di tutta Italia. L’iniziativa si svolge in concomitanza con la Giornata Internazionale delle Donne e coinvolge il pubblico in un percorso cinematografico dedicato alle esperienze femminili.

Roma, 6 mar. (askanews) – In occasione dell’International Women’s Day, UCI Cinemas celebra l’8 marzo con una rassegna speciale dedicata a tre film che hanno raccontato, ciascuno a suo modo, storie di donne, identità e libertà: “Barbie”, “C’è ancora domani” e “Anna”. Tre storie diverse e tre protagoniste femminili forti e complesse, ma anche tre opere firmate da registe che hanno saputo portare sul grande schermo uno sguardo originale e profondamente contemporaneo: Greta Gerwig, Paola Cortellesi e Monica Guerritore. Un percorso cinematografico che tra ironia, emozione e intensità, racconta la forza delle donne, la ricerca della propria identità e il desiderio di libertà. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

