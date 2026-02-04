Pogba è stato escluso dalla lista UEFA del Monaco! Thiago Scuro esce allo scoperto annuncio sul francese che non lascia dubbi
Il Monaco ha escluso Paul Pogba dalla lista UEFA. Il direttore generale Thiago Scuro conferma che il francese non è in condizione di giocare, allontanandolo dalle competizioni europee. La sua stagione sembra ormai compromessa, con un continuo calvario che si protrae da mesi senza soluzione.
Approfondimenti su Pogba Monaco
Pogba fuori lista UEFA del Monaco: Thiago Scuro annuncia il francese senza possibilità di dubbio
Pogba escluso dalla lista UEFA del Monaco! Il motivo dietro alla bocciatura dell’ex Juventus, cos’è successo
Paul Pogba è stato escluso dalla lista UEFA del Monaco.
Ultime notizie su Pogba Monaco
Argomenti discussi: Juventus-Monaco: Pogba out; Juventus Monaco | il grande ex Paul Pogba out; Juventus-Monaco | Pogba out.
Monaco, Pogba escluso dalla lista Champions, il club: Lo staff medico cerca soluzioniBrutta notizia per Paul Pogba, l'ex Juventus non è stato inserito nella lista UEFA: il motivo. msn.com
Pogba tagliato dalla lista UEFA. Il dg del Monaco: Non sappiamo quando torneràPaul Pogba non è nella lista UEFA del Monaco per la seconda parte della Champions League. In merito si è espresso il direttore generale del club, Thiago Scuro, che circa un ritorno in campo del ... tuttomercatoweb.com
