Pogba è stato escluso dalla lista UEFA del Monaco! Thiago Scuro esce allo scoperto annuncio sul francese che non lascia dubbi

Il Monaco ha escluso Paul Pogba dalla lista UEFA. Il direttore generale Thiago Scuro conferma che il francese non è in condizione di giocare, allontanandolo dalle competizioni europee. La sua stagione sembra ormai compromessa, con un continuo calvario che si protrae da mesi senza soluzione.

Paul Pogba è stato escluso dalla lista UEFA del Monaco.

Monaco, Pogba escluso dalla lista Champions, il club: Lo staff medico cerca soluzioni

Pogba tagliato dalla lista UEFA. Il dg del Monaco: Non sappiamo quando tornerà
Paul Pogba non è nella lista UEFA del Monaco per la seconda parte della Champions League. In merito si è espresso il direttore generale del club, Thiago Scuro, che circa un ritorno in campo del ...

