Olimpiadi Cio su atlete transgender | Fuori da gare femminili

Il Comitato Olimpico ha deciso che le atlete transgender non potranno partecipare alle competizioni femminili ai Giochi di Los Angeles del 2028. La nuova politica di ammissibilità è stata approvata in conformità con un ordine esecutivo firmato dal presidente degli Stati Uniti, che riguarda la partecipazione delle donne transgender nello sport. La decisione riguarda tutte le discipline e si applica alle atlete che si identificano come donne transgender.

Le atlete transgender saranno escluse dalle Olimpiadi dopo che il Cio ha concordato una nuova politica di ammissibilità che si allinea con l’ordine esecutivo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sullo sport femminile in vista dei Giochi di Los Angeles del 2028. Il Comitato Olimpico Internazionale afferma che “ l’ammissibilità a qualsiasi evento di categoria femminile ai Giochi Olimpici o a qualsiasi altro evento del Cio, inclusi gli sport individuali e di squadra, è ora limitata alle donne biologiche”. L’ammissibilità alla categoria femminile deve essere determinata in prima istanza mediante uno screening del gene Sry per rilevare l’assenza o la presenza del gene Sry. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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