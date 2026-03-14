Olimpiadi 2028 | Trump vieta le atlete trans alle gare

La Casa Bianca ha annunciato il divieto per le atlete transgender di partecipare alle competizioni femminili alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. La decisione riguarda le atlete che sono state riconosciute come donne ma che hanno precedentemente avuto un ruolo maschile. La misura entrerà in vigore per la prossima edizione dei Giochi.

La Casa Bianca ha appena siglato un provvedimento che esclude le atlete transgender dalle gare femminili delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. L’ordine esecutivo, firmato dal presidente Trump durante la celebrazione del Mese della storia delle donne, conferma una linea politica già tracciata in precedenza per il sistema scolastico. Accanto al leader americano, la first lady Melania Trump ha presentato l’evento, mentre la campionessa Kaillie Humphries ha espresso sostegno immediato alla decisione. Questa mossa non è isolata ma si inserisce in una sequenza di azioni amministrative volte a ridefinire i criteri di partecipazione sportiva. La scelta tocca direttamente le regole future dei Giochi Olimpici estivi, stabilendo un confine netto tra categorie basate sul sesso biologico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Olimpiadi 2028: Trump vieta le atlete trans alle gare Articoli correlati Trump, via le atlete trans dalle Olimpiadi. Le battute accanto a Melania: «Oggi se dici “bella” a una donna, sei finito» – Il videoDonald Trump ha firmato alla Casa Bianca un nuovo ordine esecutivo che punta a vietare la partecipazione di atlete transgender alle competizioni... Milano-Cortina: le atlete più glam da tenere d'occhio alle Olimpiadi invernaliTante le atlete pronte a giocare un ruolo da protagoniste alla competizione che rappresenta per sportivi e sportive il sogno di una vita, ma anche a...