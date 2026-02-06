Il cuore a tavola | cena solidale all’Accademia del gusto al Forum

Alla fine della settimana, all’Accademia del Gusto del Forum di Palermo, si è svolta una cena solidale organizzata da Forum Palermo e Ted Formazione Professionale. L’obiettivo era raccogliere fondi per l’associazione Cuore, che necessita di un pulmino. Sono stati coinvolti molti volontari e cittadini, tutti uniti per aiutare chi ha bisogno. La serata ha visto tavolate piene di piatti caldi e tanta solidarietà, con l’intento di fare del bene e promuovere l’inclusione.

Solidarietà e inclusione a tavola a favore dei più bisognosi. E' l'iniziativa promossa da Forum Palermo, in collaborazione con Ted Formazione Professionale, per avviare una raccolta fondi a favore dell'associazione Cuore che vede Odv per l'acquisto di un pulmino. Il veicolo servirà al trasporto e. Dal 16 al 18 gennaio, al Forum Palermo, si svolge la prima edizione di Edu-Competition Ted, una gara enogastronomica dedicata agli allievi dell'Accademia del Gusto di Ted Formazione Professionale Ets. Il 10 febbraio all'Accademia del Gusto "Il Cuore a Tavola", una serata al Centro commerciale Forum Palermo a sostegno di minori, famiglie

