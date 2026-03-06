Pasqua 2026 iniziativa solidale per la Lotta al Neuroblastoma | a sostegno anche Braccialetti Rosa e Salus Medical Center con un evento
A Pasqua 2026, l’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma ETS ha organizzato un evento di solidarietà che coinvolge anche Braccialetti Rosa e Salus Medical Center. L’iniziativa, intitolata “Cerco un uovo amico”, mira a sostenere la ricerca scientifica contro il neuroblastoma attraverso una campagna dedicata. L’appuntamento si svolgerà nei prossimi giorni in diverse località.
Con l'avvicinarsi della Pasqua, l'Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma ETS rinnova il suo impegno a favore della ricerca scientifica con la storica campagna "Cerco un uovo amico". L'iniziativa invita i cittadini a sostenere la lotta contro i tumori infantili attraverso un gesto di dolcezza che può fare la differenza per il futuro di molti piccoli pazienti. Sabato 21 marzo, presso la sede dell'associazione Braccialetti Rosa al Salus Medical Center (che entrambe sostengono l'iniziativa) in via Aviere Mario Pirozzi di Giugliano, chi lo desidera avrà la possibilità di acquistare le uova della campagna... 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
