Oggi si svolge la diciannovesima giornata dell’Eurolega 2025-2026, con la partita tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. L’incontro è un momento importante per il campionato, offrendo agli appassionati l’opportunità di seguire il match in diretta. Di seguito, tutte le informazioni su orario, trasmissione televisiva, programma e opzioni di streaming per non perdere l’appuntamento.

Appuntamento oggi per la diciannovesima giornata dell’Eurolega 2025-2026 e questa sera la Virtus Bologna ospita l’Olimpia Milano. Alla Virtus Arena va in scena un derby d’Italia sempre carico di significati, con punti pesantissimi in palio nella corsa alla post-season europea. La Virtus Bologna arriva a questo confronto da dodicesima forza del torneo, con 8 vittorie all’attivo, distante una sola affermazione proprio da Milano. Il momento dei bianconeri è però segnato dal grave infortunio alla caviglia di Carsen Edwards: una perdita pesantissima per Ivanovic, con il giocatore che rischia di restare fuori a lungo e che obbliga Bologna a ridisegnare le proprie gerarchie offensive in una fase delicata della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Virtus Bologna-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming

Leggi anche: Dove vedere in tv Virtus Bologna-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026: orario, programma, streaming

Leggi anche: Baskonia-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Olimpia Milano e Virtus Bologna in Eurolega: calendario, partite e risultati; E’ la settimana di Virtus Bologna-Olimpia Milano. Oggi l’antipasto: le probabili; Anno nuovo, solito derby: Serviranno 40 minuti solidi e costanti; Eurolega, stop natalizio per Olimpia Milano e Virtus Bologna.

Virtus Bologna-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming - Appuntamento oggi per la diciannovesima giornata dell’Eurolega 2025- oasport.it