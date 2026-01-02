Virtus Bologna-Olimpia Milano oggi 2 gennaio Eurolega basket 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si svolge la diciannovesima giornata dell’Eurolega 2025-2026, con la partita tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. L’incontro è previsto per questa sera e rappresenta un momento importante del campionato. Di seguito, tutte le informazioni su orario, trasmissione televisiva, programma e opzioni di streaming per seguire l’evento.

Appuntamento oggi per la diciannovesima giornata dell'Eurolega 2025-2026 e questa sera la Virtus Bologna ospita l'Olimpia Milano. Alla Virtus Arena va in scena un derby d'Italia sempre carico di significati, con punti pesantissimi in palio nella corsa alla post-season europea. LA DIRETTA LIVE DI VIRTUS BOLOGNA-OLIMPIA MILANO DI EUROLEGA DALLE 20.30 La Virtus Bologna arriva a questo confronto da dodicesima forza del torneo, con 8 vittorie all'attivo, distante una sola affermazione proprio da Milano. Il momento dei bianconeri è però segnato dal grave infortunio alla caviglia di Carsen Edwards: una perdita pesantissima per Ivanovic, con il giocatore che rischia di restare fuori a lungo e che obbliga Bologna a ridisegnare le proprie gerarchie offensive in una fase delicata della stagione.

LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: il derby italiano può dare un’impronta alla stagione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! oasport.it

Olimpia Milano, Peppe Poeta: «A Bologna una Virtus da primi posti in classifica» - Olimpia Milano si gioca venerdì 2 gennaio alle ore 20:30 alla Virtus Arena di Bologna con diretta su Sky Sport. pianetabasket.com

