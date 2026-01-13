Addio a Nocentini il noto ingegnere che amava il calcio

Se n’è andato Nocentini, noto ingegnere e appassionato di calcio, dopo aver affrontato con serenità una malattia incurabile. Originario di Sansepolcro, la sua scomparsa, avvenuta domenica mattina, lascia un vuoto nella comunità. Ricordato per la sua professionalità e il suo entusiasmo, Nocentini lascia un esempio di dignità e dedizione sia nel lavoro che nella vita privata.

SANSEPOLCRO Da tempo soffriva di un male incurabile, che lo ha portato via nella mattinata di domenica scorsa. Oggi pomeriggio l'ultimo saluto a Renato Nocentini (nella foto), persona conosciuta e apprezzata a Sansepolcro anche per i suoi trascorsi calcistici, che però viveva da tantissimo tempo con la famiglia a Selci Lama (versante lamarino), la popolosa frazione di San Giustino divenuta la sua patria adottiva. Aveva compiuto 70 anni lo scorso luglio, Nocentini ed era andato in pensione dopo un'ottima carriera professionale da ingegnere in alcune fra le più prestigiose aziende altotiberine. Persona di elevata competenza, da sportivo era conosciuto per la sua tecnica sopraffina nel trattare il pallone: il classico giocatore con i piedi di velluto, come si osava dire quando si distingueva per le sue doti qualitative; aveva iniziato nel Sansepolcro ed è stato uno dei tanti prodotti del vivaio di allora ad aver esordito in serie D ancora molto giovane.

