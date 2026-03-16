La comunità di Agliana piange Rossella Gatti, parrucchiera di 69 anni conosciuta per la sua gentilezza e cordialità, scomparsa recentemente. Rossella era appassionata del mare e degli animali, caratteristiche che avevano caratterizzato la sua vita. La notizia della sua morte ha suscitato incredulità tra amici, clienti e residenti, che la ricordano con affetto.

Agliana, 16 marzo 2026 – Incredulità e tanto dolore nella comunità aglianese per la scomparsa di Rossella Gatti, 69 anni, parrucchiera storica e donna di grande gentilezza e cordialità che amava il mare e gli animali. È stata colpita da una grave malattia che l’ha strappata improvvisamente all’affetto dei suoi cari. Fino a quattro anni fa era la storica e apprezzata parrucchiera del negozio “Rina e Rossella” in via Roma, chiuso quando le titolari sono andate in pensione. Rossella lascia nel dolore la mamma Germana, la sorella Roberta e il nipote Alessio per il quale la ’Zia Dedda era una luce’. “Ma era la luce di tutti, solare e generosa” – aggiunge Roberta Gatti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Rossella, la parrucchiera che amava il mare e gli animali: “Era la mamma migliore”

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