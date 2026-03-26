Oggi 26 marzo il bacio della Luna a Giove illumina il cielo d'Italia | visibile dopo il tramonto a occhio nudo

Il 26 marzo, dopo il tramonto, il cielo italiano sarà visibile con la Luna vicina a Giove. Questa configurazione celeste, visibile a occhio nudo, crea l’effetto di un “bacio” tra i due corpi celesti. La scena sarà osservabile in diverse regioni del paese e rappresenta un evento astronomico che si può ammirare senza l’uso di strumenti particolari.

La sera del 26 marzo il cielo d'Italia sarà impreziosito da un bellissimo bacio celeste tra la Luna e Giove. Poco dopo il tramonto il satellite della Terra e il pianeta gigante daranno vita a una spettacolare congiunzione astrale, accompagnata due stelle Castore e Polluce della Costellazione dei Gemelli. Ecco tutto quello c'è da sapere per vedere il fenomeno astronomico a occhio nudo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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