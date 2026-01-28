Il cielo anticipa San Valentino con un bacio tra Luna e Giove visibile a occhio nudo

Questa sera il cielo si illumina di uno spettacolo insolito: Luna e Giove si avvicinano così tanto da sembrare un bacio tra i due astri. È un evento visibile a occhio nudo, che anticipa l’atmosfera romantica di San Valentino. Gli appassionati di astronomia e chiunque abbia il naso all’insù potranno godersi questo spettacolo naturale, senza bisogno di strumenti speciali.

Il cielo di fine gennaio regala uno spettacolo dal sapore romantico, capace di anticipare l'atmosfera di San Valentino: nelle prossime sere, la Luna e Giove appariranno insolitamente vicini, dando vita a quello che gli astronomi chiamano un "bacio" celeste. Un incontro suggestivo, facile da osservare anche senza strumenti, che promette di attirare verso l'alto tutti i nostri sguardi (e tutti i nostri desideri). Quando e dove osservare il "bacio" celeste tra la Luna e Giove. Il momento più atteso è fissato per la sera del 30 gennaio, quando la Luna passerà molto vicino a Giove nella costellazione dei Gemelli.

