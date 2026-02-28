Le offese razziste gli infortuni | Edogbo più forte di tutto E l' Irlanda a sorpresa si spacca

In un match recente, Edogbo, nato a Cork da genitori nigeriani, ha affrontato situazioni difficili come insulti razzisti e infortuni, dimostrando grande resistenza. Durante la partita, l’Irlanda si è divisa in modo inatteso, creando tensioni tra i giocatori e i tifosi. Dopo il debutto in Nazionale, sono state rivolte a Edogbo alcune parole offensive.

Senza due tendini d'Achille distrutti saremmo qui a parlare di Edwin Edogbo da almeno un paio d'anni. Nonostante questo, il giovane talento irlandese (nato da genitori nigeriani nel dicembre del 2002 a Cobh, cittadina della "Great Island", un'isola vicina a Cork) è arrivato dove meritava: in Nazionale. E ha esordito nel momento più delicato: nel secondo tempo del match contro l'Italia, con gli Azzurri vicinissimi ad espugnare Dublino e con i padroni di casa che hanno dovuto sudare anche più delle proverbiali sette camicie per portarla a casa. Tutto perfetto, quindi: Edogbo entra, contribuisce a ribaltare la partita, l'Irlanda vince e tutti contenti.

Adhu Malual denuncia: "Offese razziste a me e alla mia famiglia. Ora non sto più zitta"

Offese razziste, la nota ufficiale. Caso Vinicius, la Cbf chiede rigore a Fifa e Uefa

