In appello chiesta una condanna più pesante per l' autista del boss Matteo Messina Denaro

In sede di appello, la Procura generale ha richiesto una condanna più severa per Giovanni Luppino, l'autista di Matteo Messina Denaro. La richiesta si basa su un aumento della pena da nove anni e tre mesi a dodici anni, considerando il ruolo svolto dall’imprenditore di Campobello di Mazara nel supporto al boss. L'udienza rappresenta un passaggio importante nel procedimento giudiziario in corso, volto a chiarire le responsabilità dell’imputato.

La Procura generale invoca una pena di 12 anni al posto dei 9 anni e 3 mesi inflitti in primo grado per Giovanni Luppino, l'uomo che - esattamente 3 anni fa - venne catturato alla clinica La Maddalena assieme al capomafia. Ha sempre negato di sapere chi fosse realmente il latitante Non nove anni e tre mesi, ma dodici anni: in appello la Procura generale chiede una condanna più pesante per Giovanni Luppino, l'imprenditore di Campobello di Mazara ed autista di Messina Denaro, che lo accompagnò esattamente tre anni fa, il 16 gennaio del 2023, alla clinica La Maddalena di Palermo, dove poi il capomafaia, latitante per quasi trent'anni, venne arrestato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

