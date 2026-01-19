L’Fmi alza le stime di crescita globali 2026 ma taglia quella dell’Italia Che torna ultima in Ue per aumento del pil

L’FMI ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita globale per il 2026, mentre ha tagliato quelle dell’Italia, che si posiziona all’ultimo posto tra i paesi dell’UE in aumento del PIL. Nonostante le sfide geopolitiche e commerciali, l’economia mondiale si mantiene stabile, anche nel contesto di eventi politici e incrementi tariffari. Questi dati evidenziano le differenze nelle dinamiche di sviluppo tra le economie nazionali e globali.

L' economia mondiale supera senza crolli l'anno del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca e di un aumento senza precedenti del livello medio dei dazi. Ma l'equilibrio è instabile. Nell'aggiornamento di gennaio del World Economic Outlook, il Fondo monetario internazionale rivede al rialzo la crescita globale attesa per il 2026 al 3,3%, due decimi in più rispetto alle stime di ottobre, e prevede nel 2027 un rallentamento solo marginale al 3,2%. Ma mentre Stati Uniti, Spagna, Germania e Francia incassano revisioni positive, l 'Italia è l'unico grande Paese dell'Unione europea a vedere una correzione al ribasso. Fmi lima le stime sull'Italia, a +0,7% il Pil nel 2026Il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto leggermente le previsioni di crescita per l'Italia, stimando un aumento del PIL dello 0,7% nel 2026. Leggi anche: L'Ocse taglia le stime di crescita per l'Italia: Pil allo 0,5% nel 2025 e deficit sotto il 3% Economia, Fmi taglia la crescita dell'Italia nel 2026 a +0,7% alza per il 2027 a +0,7% - Il Fondo monetario internazionale ha ritoccato al ribasso per 0,1 punti percentuali la crescita economica prevista per l'Italia sul prossimo ...

