Ruba tre catalizzatori da veicoli parcheggiati Arrestato un 40enne

Il 29 dicembre, i carabinieri di Arce hanno arrestato un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine, per aver rubato tre catalizzatori da veicoli parcheggiati. L’individuo, di origine campana e disoccupato, è stato fermato in flagranza di reato e ritenuto responsabile del furto aggravato. L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto ai reati predatori nella zona.

I carabinieri di Arce, in data 29 dicembre, hanno arrestato un 40enne di origine campana, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine per precedenti specifici, poiché ritenuto responsabile del reato di furto aggravato. L'uomo, fermato nel corso di un servizio di controllo del territorio, era.

