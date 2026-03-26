obiettivo osimhen il barcellona lo aggiunge alla lista dei desideri

Il Barcellona sta considerando l'acquisto di un nuovo attaccante centrale per la prossima stagione. La squadra catalana sta preparando una lista di nomi da valutare durante il mercato estivo, tra cui figura anche un calciatore noto per le sue capacità offensive. La trattativa potrebbe coinvolgere diversi club e giocatori, con l’obiettivo di rafforzare l’attacco in vista delle competizioni future.

Il Barcellona è alla ricerca di un nuovo attaccante centrale per la prossima stagione con i catalani che stanno stilando la lista dei desideri per l’estate. Assalto a Osimhen in estate (Ansa Foto) – calciomercato.it Sono diversi i nomi che sono stati accostati alla società catalana, tra cui anche quelli di Leao e Vlahovic, scartati però per non essere adatti allo stile di gioco adottato dal Barcellona. Uno dei nomi più caldi, stando a quanto affermato da Elnacional.cat, sarebbe quello di Victor Osimhen, attaccante nigeriano del Galatasaray che avrebbe intenzione di tornare in uno dei campionati europei più importanti. L’avventura al Galatasaray potrebbe quindi concludersi al termine della stagione in corso anche se i turchi non appaiono intenzionati a fare sconti, valutando il cartellino della punta circa 75 milioni di euro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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